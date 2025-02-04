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Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 20:59 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 21:06
Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeledi!

Bundeliga devi Bayern Münih, Kanadalı sol beki Alphonso Davies ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

Bundesliga devi Bayern Münih iç transferde bir adım attı. Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alphonso Davies ile yeniden anlaştı.

Davies'in sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. 24 yaşındaki Kanadalı sol bek ile yapılan anlaşma resmen açıklandı.

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SEZON KARNESİ

Kanadalı sol bek bu sezon Bayern Münih forması altında 25 maçta 1 gol atarken 3 gol pası verdi.

Ayrıca 2018 yılında takıma katılan Davies, 220 maça çıkarken 12 gol attı ve 32 asist yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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