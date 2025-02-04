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Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazırlıklarını tamamladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
04 Şubat 2025 18:10 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:15
Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazırlıklarını tamamladı!

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalıştı.

Bodrum FK müsabakası öncesi son antrenmanını yapan Akdeniz temsilcisi, saat 16.00'da özel uçakla Bodrum'a hareket edecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 15.30'da başlayacak Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor mücadelesini, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazırlıklarını tamamladı! - 1. Resim

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Kaynak: AA

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