Bayern Münih'e büyük darbe: Şampiyonluk son anda gitti!

Bundesliga'nın 32. haftasında Leipzig ile Bayern Münih 3-3 berabere kaldı. Alman devi, bu skorla birlikte bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırmış oldu.

BAYERN MUNIH 3-3 LEIPZIG

Red Bull Arena'da Benjamin Sesko'nun golüyle 11. dakikada öne geçen ev sahibi ekip, 39. dakikada Lukas Klostermann'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, Leipzig lehine 2-0 sonuçlandı. İkinci yarıda toparlanan Bayern Münih, Eric Dier'in 62. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi ve sadece bir dakika sonra Michael Olise ile eşitliği yakaladı: 2-2. Bavyera ekibini öne geçiren golü 83. dakikada Leroy Sane atarken, Yussuf Poulsen'in 90+4. dakikada Leipzig adına kaydettiği beraberlik golü Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasını erteledi.

HARRY KANE ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORDU

Kupa hasretiyle bilinen İngiliz forvet de saha kenarında şampiyonluk için bekliyordu ama son dakikada her şey değişti.

https://x.com/trtspor/status/1918690724024873004