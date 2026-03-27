Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayern Münih'ten dev transfer için çarpıcı sözler: Michael Olise'nin Real Madrid yolu kapandı! Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulübün oyuncu satmama politikasına vurgu yaparak Michael Olise'nin 200 milyon Euro teklif edilse dahi satılmayacağını belirtti. Bayern Münih onursal başkanı Uli Hoeness, iyi oyuncuları satmaktan hoşlanmadıklarını ve kulübün oyuncu alan değil, oyuncu satan bir kulüp olduğunu söyledi. Hoeness, Eintracht Frankfurt'un uzun vadede her satışla birlikte özünü kaybedeceğini belirtti. Michael Olise'nin 200 milyon Euro teklif edilse dahi satılmayacağını vurguladı. Hoeness, oyunun taraftarlar için oynandığını ve kasada fazladan para olmasının taraftarları memnun edemezse anlamsız olduğunu ifade etti. Michael Olise'nin bu sezon Bayern Münih ile 39 maça çıktığı, 16 gol ve 27 asistlik bir katkı sağladığı belirtildi.

BAYERN MUNIH'İN ONURSAL BAŞKANI ULI HOENESS'TEN MICHAEL OLISE VE TRANSFER KRİTİKLERİ

"Daha önce Eintracht Frankfurt yöneticilerine de iyi oyuncuları satmaktan pek hoşlanmadığımı söyledim. Bayern Münih'te her zaman şunu anlatırım; biz oyuncu satan değil, oyuncu alan bir kulübüz. Eintracht Frankfurt, uzun vadede her satışla birlikte özü kaybettiğini anlayacaktır. Arada 50-60 milyon Euro kazanmak güzel ama bunun sonuçlarına da bakmak lazım. Michael Olise satılmayacak. 200 milyon Euro teklif edilse de satılmayacak! Biz bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. Kasada fazladan 200 milyon Euromuz olsa bile gelecek maçta onları memnun edemezsek ne anlamı var?"

MICHAEL OLISE VE BAYERN MUNIH RAKAMLARI

Real Madrid'in transfer gündemindeki Michael Olise, Bayern Münih ile bu sezon 39 maça çıkmış ve 16 gol ile 27 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.