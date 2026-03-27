Bayern Münih'ten dev transfer için çarpıcı sözler: Michael Olise'nin Real Madrid yolu kapandı!

Bayern Münih'ten sıra dışı bir transfer politikası geldi. Michael Olise ve Real Madrid ihtimalini değerlendiren Uli Hoeness, 'oyuncu satmama' politikalarını açıkladı.
"Daha önce Eintracht Frankfurt yöneticilerine de iyi oyuncuları satmaktan pek hoşlanmadığımı söyledim. Bayern Münih'te her zaman şunu anlatırım; biz oyuncu satan değil, oyuncu alan bir kulübüz. Eintracht Frankfurt, uzun vadede her satışla birlikte özü kaybettiğini anlayacaktır. Arada 50-60 milyon Euro kazanmak güzel ama bunun sonuçlarına da bakmak lazım. Michael Olise satılmayacak. 200 milyon Euro teklif edilse de satılmayacak! Biz bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. Kasada fazladan 200 milyon Euromuz olsa bile gelecek maçta onları memnun edemezsek ne anlamı var?"
Real Madrid'in transfer gündemindeki Michael Olise, Bayern Münih ile bu sezon 39 maça çıkmış ve 16 gol ile 27 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.