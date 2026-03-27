Napoli ve Romelu Lukaku arasında ipler gerildi. An itibarıyla mavi beyazlı yönetim, Belçikalı forvete birkaç gün içinde İtalya'ya dönmesini söyledi.

HABERİN ÖZETİ Napoli ve Romelu Lukaku arasında ipler gerildi! Napoli yönetimi, Romelu Lukaku'nun birkaç gün içinde İtalya'ya dönmemesi halinde kadro dışı bırakılacağını bildirdi. Napoli, Lukaku'nun 31 Mart Salı gününden önce ülkeye dönmemesi halinde 6 Nisan Pazartesi günü oynanacak Milan maçının kadrosundan çıkarılacağını duyurdu. Lukaku, milli takıma çağrılmış olmasına rağmen fiziksel durumunu toparlamak amacıyla ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçlarında yer almamayı tercih etmişti. Belçikalı forvet, bu sezon ağır bir sakatlık geçirdi ve sadece 64 dakika sahada kalıp 1 gol atabildi.

NAPOLI'DEN ROMELU LUKAKU İÇİN 'KADRO DIŞI' KRİTİĞİ!

Napoli; Romelu Lukaku'nun 31 Mart Salı gününden önce ülkeye geri dönmemesi halinde, bir sonraki maç kadrosundan (6 Nisan Pazartesi-Milan) çıkarılacağını bildirdi. Öte yandan ise 32 yaşındaki hücumcu, milli takıma çağrılmış olmasına rağmen fiziksel durumunu toparlamak amacıyla ABD ve Meksika'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında yer almamayı tercih etmişti.

ROMELU LUKAKU VE 64 DAKİKALIK OYUN SÜRESİ

Ağır bir sakatlık geçiren Romelu Lukaku, bu sezon sadece 64 dakika sahada kalabilmiş ve 1 kez gol atmıştı.