Transfer planlamalarında kritik hesaplar: Sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızlar!

Transfer dönemi öncesinde planlamalar başlarken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği pek çok yıldızın sözleşmesi sona eriyor. İşte birkaç aya serbest statüye geçecek olan önemli futbolcular.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz dönemi için yeni yıldızları kadrosuna katmak istediği süreçte, sözleşmesi sona erecek olan isimler ayrıca öne çıktı. Zira Robert Lewandowski ve Bernardo Silva gibi yıldızlar, uzun zamandır Süper Lig devlerinin transfer listelerinde yer alıyordu.

Transfer planlamalarında kritik hesaplar: Sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray, sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuları yaz dönemi transfer hedefleri arasında değerlendiriyor.
Robert Lewandowski ve Bernardo Silva gibi yıldızlar, Süper Lig devlerinin transfer listelerinde yer alıyor.
Metinde sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Dusan Vlahovic, Ibrahima Konate, Zeki Çelik, Julian Brandt, Bernardo Silva, Leon Goretzka, John Stones, Paulo Dybala, Antonio Rüdiger, Mauro Icardi, Harry Maguire, Filip Kostic, Daniel Carvajal, Koke, Casemiro, Robert Lewandowski ve Luka Modric gibi isimler listeleniyor.
2026 HAZİRAN'INDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN YILDIZLAR!

Dusan Vlahovic | 26 Yaşında

Ibrahima Konate | 27 Yaşında

Zeki Çelik | 29 Yaşında

Julian Brandt | 30 Yaşında

Bernardo Silva | 31 Yaşında

Leon Goretzka | 31 Yaşında

John Stones | 32 Yaşında

Paulo Dybala | 32 Yaşında

Antonio Rüdiger | 33 Yaşında

Mauro Icardi | 33 Yaşında

Harry Maguire | 33 Yaşında

Filip Kostic | 33 Yaşında

Daniel Carvajal | 34 Yaşında

Koke | 34 Yaşında

Casemiro | 34 Yaşında

Robert Lewandowski | 37 Yaşında

Luka Modric | 40 Yaşında

