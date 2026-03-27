Transfer planlamalarında kritik hesaplar: Sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz dönemi için yeni yıldızları kadrosuna katmak istediği süreçte, sözleşmesi sona erecek olan isimler ayrıca öne çıktı. Zira Robert Lewandowski ve Bernardo Silva gibi yıldızlar, uzun zamandır Süper Lig devlerinin transfer listelerinde yer alıyordu.
Dusan Vlahovic | 26 Yaşında
Ibrahima Konate | 27 Yaşında
Zeki Çelik | 29 Yaşında
Julian Brandt | 30 Yaşında
Bernardo Silva | 31 Yaşında
Leon Goretzka | 31 Yaşında
John Stones | 32 Yaşında
Paulo Dybala | 32 Yaşında
Antonio Rüdiger | 33 Yaşında
Mauro Icardi | 33 Yaşında
Harry Maguire | 33 Yaşında
Filip Kostic | 33 Yaşında
Daniel Carvajal | 34 Yaşında
Koke | 34 Yaşında
Casemiro | 34 Yaşında
Robert Lewandowski | 37 Yaşında
Luka Modric | 40 Yaşında