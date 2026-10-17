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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:57

Bayern Münih'ten Leipzig'e yarım düzine gol! Leipzig'i 6 golle geçtiler

Almanya Bundesliga'da 6. haftanın önemli maçlarından birinde Bayern Münih ile Leipzig, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Bayern Münih, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleyi 6-1 mağlup etti ve ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Bayern Münih'ten Leipzig'e yarım düzine gol! Leipzig'i 6 golle geçtiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:57

Almanya Bundesliga'da 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih, mücadelenin 12. dakikasında 'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, karşılaşmanın 26. dakikasında Pavlovic ve 34. dakikasında Olise'nin kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Bayern Münih, 47. dakikada Luis Diaz ve 53. dakikada 'in attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.

Bayern Münih'te 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Diaz, kendisinin 3, takımının ise 6. golünü attı.

Bayern Münih'ten Leipzig'e yarım düzine gol! Leipzig'i 6 golle geçtiler

Leipzig'de Maksimovic, karşılaşmanın 90+1. dakikasında farkı 5'e indiren golü attı ve durum 6-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Leipzig ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin 7. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Freiburg'a konuk olacak. Leipzig ise ligin 7. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Elversberg'i ağırlayacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#bayern münih
#leipzig
#harry kane
#allianz arena
#luis diaz
#Spor
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