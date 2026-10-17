Bayern Münih'ten Leipzig'e yarım düzine gol! Leipzig'i 6 golle geçtiler

Almanya Bundesliga'da 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Bayern Münih ile Leipzig, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih, mücadelenin 12. dakikasında Luis Diaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, karşılaşmanın 26. dakikasında Pavlovic ve 34. dakikasında Olise'nin kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Bayern Münih, 47. dakikada Luis Diaz ve 53. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.

Bayern Münih'te 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Diaz, kendisinin 3, takımının ise 6. golünü attı.

Leipzig'de Maksimovic, karşılaşmanın 90+1. dakikasında farkı 5'e indiren golü attı ve durum 6-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Leipzig ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin 7. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Freiburg'a konuk olacak. Leipzig ise ligin 7. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Elversberg'i ağırlayacak.