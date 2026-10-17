CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 13 puanı bulunan Fenerbahçe ile 12 puanlı Corendon Alanyaspor, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 19 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenmişti.
Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Alanyaspor, ligde 8 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalmıştı.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric
Alanyaspor: Victor, Bedirhan Özyurt, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Hagi, Ui-jo, Cedric
Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.