Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 13 puanla Corendon Alanyaspor'u 12 puanla Chobani Stadı'nda ağırlıyor. Fenerbahçe, ligde 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı, 19 gol attı ve 6 gol yedi. Alanyaspor, ligde 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 8 gol attı ve 6 gol yedi. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek ve saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 13 puanı bulunan Fenerbahçe ile 12 puanlı Corendon Alanyaspor, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 19 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenmişti.

ALANYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Alanyaspor, ligde 8 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric

Alanyaspor: Victor, Bedirhan Özyurt, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Hagi, Ui-jo, Cedric

FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.