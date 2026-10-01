Belçika Teknik Direktörü van Bommel, Türkiye maçıyla ilgili konuştu! Trossard ve Lukaku forma giyecek mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden ve puanı bulunmayan son sıradaki Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda 3 puanla 3. sırada yer alan Belçika'ya konuk olacak.

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Van Bommel, "Her maçı kazanmamız geriyor ama bu çok önemli bir maç çünkü evimizde oynuyoruz. Grupta üçüncü maçımız, Türkiye’nin grupta puanı yok kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye’nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya... ABD’ye karşı birini kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar, gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz çok iyi oyuncular ve bazı önemli oyuncuları da eksik." ifadelerini kullandı.

TROSSARD VE LUKAKU OYNAYACAK MI?

Takımdaki eksik oyunculara değinen Hollandalı teknik adam, "Diego Moreira yarın oynayamayacak, onun dışında tüm takım olarak hazırız. Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak, onu yazabilirsiniz. Bir hafta boyunca antrenman yapamadı. Bir Avrupa maçında sakatlığı vardı ama yarın oynayabilecek." dedi.

Van Bommel, "Yarın Lukaku'yu sahada görecek miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Her maç farklıdır, neye ihtiyacımız var ve şu an hangi durumda bulunuyoruz buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz, oynamazsa sıkıntı olmayacaktır. Fransa maçında kaleden uzakta oynamıştı, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim. Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul’a gittim, facetime’da da konuştuk. Durum analizi yaptık, Romelu’nun belirli şeyleri yapamadığını söyleyemem. Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor. Bu fazda hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Elbetteki kanatlardan hız kazanmak bu maçta önemli olabilir. İlk defa uzun süre oynamayışı da benim için sıkıntı değil. Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok. Fenerbahçe’de ilerleyen dönemde daha fazla oynabilmesi de bizim için önemli."

Hollandalı teknik adam, "Lukaku'nun yarın Türkiye'ye karşı oynaması onun için özel bir anlam taşıyor mu?" sorusunu, "Hayır öyle bir şey hissetmedim, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Türkiye, San Marino ya da Fransa’ya karşı oynaması onun için bir fark oluşturmor. Türk basını oynayıp oynamayacağını önemsiyor olabilir ama kendisi için bir sorun oluşturmuyor. Fenerbahçe’de kendisini iyi hissediyor. Gruptaki atmosferi harika, tüm oyuncular gibi rahat maçı bekliyor. Oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz, 24 oyuncumuz var. Romelu birçok takımda oynadı, kendi pozisyonu için savaşmak zoruna kaldı." şeklinde yanıtladı.

Belçika Teknik Direktörü, orta saha oyuncusu Lavia hakkında gelen bir soru üzerine "Fransa'ya karşı 85 dakika oynadı, istatistikleri de çok iyiydi. Kulüp takımında da son maçında süre aldı, yarın Türkiye karşısında maça Lavia ile başlamayacağıma emin olabilirsiniz." açıklamasında bulundu.