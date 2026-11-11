Belçika Teknik Direktörü van Bommel'den Türkiye mesajı! "Biz buna hazırlıklıyız"

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5. hafta maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Van Bommel, sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Belçika'da yapılan maça bakıldığı zaman 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık." dedi.

"LUKAKU'NUN PAZAR GÜNÜ OYNAYACAĞINI UMUYORUM"

Romelu Lukaku'nun sakatlanması ve İzmir'e getirilmemesine ilişkin soruya yanıt veren Van Bommel, oyuncusunun kalçadan sakatlık yaşadığını, dün antrenmana geldiğini ancak bu maçta oynamamasının daha doğru olacağına birlikte karar verdiklerini aktardı. Van Bommel, Lukaku'yu pazar günü İtalya ile oynayacakları maça hazırlayacaklarını bildirdi.

Lukaku'nun zor bir sezon geçirip geçirmediğine ilişkin soruya da Van Bommel, "Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe'de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Van Bommel, Doku'nun hangi kanatta kullanılacağına ilişkin soruya, sol kanatta oynadığını ancak sağ kanatta da oynayabileceğini dile getirerek, "Bu şekilde daha çok seçeneğimiz oldu. Çok tehlikeli oyuncu olduğunu da gösterdi." yorumunu yaptı.

Belçika Milli Takımı'nın oyun planına ilişkin soruya da Van Bommel, "Özellikle Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüksek baskı uygulayarak, ataktan savunmaya, savunmadan atağa geçmek ve rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarına bakarak oyun planımızı daha da ileri taşımak istiyoruz." cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIM BANA İYİ GELİYOR"

Belçikalı oyuncu Youri Tielemans da karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tielemans, tamamen milli takıma odaklandığını ve hem Manchester United hem de Belçika Milli Takımı için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi. Manchester United'dan uzaklaşıp milli takımda bulunmanın kendisine iyi gelip gelmediği sorulan Tielemans, milli takım ortamının kendisine iyi geldiğini ifade etti.