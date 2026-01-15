Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti

4 sezon Galatasaray'da, 2,5 sezon da Adana Demirspor'da olmak üzere toplam 6,5 sezon Türkiye'de top koşturan 35 yaşındaki Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

BELHANDA, KATAR EKİBİNE İMZAYI ATTI

Katar ekibi Al-Sailiya, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusunun takım formasıyla fotoğrafı ile "Hoş geldin Belhanda" mesajı yer aldı.

Kariyerinde Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke ve Nice formaları da giyen Belhanda, son olarak bir diğer Katar temsilcisi Al-Shamal'ın formasını giyiyordu.