Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, lig ve Avrupa’da vites yükseltmeye hazırlanırken transfer piyasasına bomba gibi düşecek bir hamleye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarın gözü kulağı Başkan Dursun Özbek’in "mutlaka bitirilsin" dediği Hakan Çalhanoğlu’na çevrilmiş durumda. İtalyan devi Inter formasını terleten milli futbolcunun parçalı formayı giymesi için yönetim tüm imkanlarını seferber etti.

İTALYA’DA KRİTİK ZİRVE BUGÜN

Inter ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki milli yıldızın, kulübünden gelen sözleşme uzatma tekliflerine mesafeli durması Galatasaray’ın elini güçlendirmiş durumda.

30 MİLYON EURO

Hakan’ın Galatasaray’a gelme isteğine rağmen, İtalyan devinin kapıyı 30 milyon Euro'dan açması en büyük engel olarak duruyor. Ancak Başkan Özbek’in kararlı tutumu sonrası Galatasaraylı yöneticiler, bugün İtalya’da Hakan’ın menajeri ve yakın çevresiyle bir araya gelerek transferin yol haritasını çizecek.

GÖZLER GELECEK HAFTADA

Geçtiğimiz gün sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hakan Çalhanoğlu’nun ggeleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak. Galatasaray yönetimi, maliyet engelini sponsor formülleriyle aşarak bu rüya transferi gerçeğe dönüştürmek istiyor.