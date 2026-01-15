Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

Ocak transfer döneminin gelişiyle birlikte Galatasaray, birçok oyuncuyla temasa geçmiş durumda. Sarı-kırmızılı kurmayların son olarak İtalya'ya çıkarma yapması sonrası, daha önce Cimbom'un gündemini sıkça meşgul etmiş Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!
15.01.2026
15.01.2026
Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, lig ve Avrupa’da vites yükseltmeye hazırlanırken transfer piyasasına bomba gibi düşecek bir hamleye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

Sarı-Kırmızılı taraftarın gözü kulağı Başkan Dursun Özbek’in "mutlaka bitirilsin" dediği Hakan Çalhanoğlu’na çevrilmiş durumda. İtalyan devi Inter formasını terleten milli futbolcunun parçalı formayı giymesi için yönetim tüm imkanlarını seferber etti.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

İTALYA’DA KRİTİK ZİRVE BUGÜN

Inter ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki milli yıldızın, kulübünden gelen sözleşme uzatma tekliflerine mesafeli durması Galatasaray’ın elini güçlendirmiş durumda.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

30 MİLYON EURO

Hakan’ın Galatasaray’a gelme isteğine rağmen, İtalyan devinin kapıyı 30 milyon Euro'dan açması en büyük engel olarak duruyor. Ancak Başkan Özbek’in kararlı tutumu sonrası Galatasaraylı yöneticiler, bugün İtalya’da Hakan’ın menajeri ve yakın çevresiyle bir araya gelerek transferin yol haritasını çizecek.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!

GÖZLER GELECEK HAFTADA

Geçtiğimiz gün sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hakan Çalhanoğlu’nun ggeleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak. Galatasaray yönetimi, maliyet engelini sponsor formülleriyle aşarak bu rüya transferi gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu zirvesi: Kritik saatler başladı!
