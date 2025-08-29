Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Benfica resmen duyurdu! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de: İşte maliyeti

Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

Benfica resmen duyurdu! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de: İşte maliyeti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 15:39

, transferi için ile 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro bonus karşılığında toplam 25 milyon euro bedelle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Portekiz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sport Lisboa e Benfica-Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Euro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca 'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir" denildi.

