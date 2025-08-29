Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenerek elenen sarı lacivertli ekipte büyük bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Jose Mouriho’nun ayrılığı sonrasında takımın başına kimin geçeceği de oldukça merak konusu oldu. Yönetim kurulunun yeni hoca için tercihini yerli bir adaydan kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

YILMAZ VURAL’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM!

Jose Mourinho takımdan gönderilmesinin ardından özellikle sosyal medyada en fazla konuşulan konu yeni hocanın kim olacağı oldu.

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural’dan da esprili bir paylaşım geldi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vural; ‘Ali Beeeyy merhaba’ diyerek gülücük emojisi kullandı. İşte Vural’ın paylaşımı: