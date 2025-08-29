Menü Kapat
 | Emir Yücel

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu olurken, ünlü teknik adam Yılmaz Vural’dan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 14:27

play-off turunda Benfica’ya elenerek elenen sarı lacivertli ekipte büyük bir ayrılık yaşandı. yönetimi, Portekizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

Jose Mouriho’nun ayrılığı sonrasında takımın başına kimin geçeceği de oldukça merak konusu oldu. Yönetim kurulunun yeni hoca için tercihini yerli bir adaydan kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

YILMAZ VURAL’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM!

Jose Mourinho takımdan gönderilmesinin ardından özellikle sosyal medyada en fazla konuşulan konu yeni hocanın kim olacağı oldu.

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

Ünlü teknik adam ’dan da esprili bir paylaşım geldi. Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vural; ‘Ali Beeeyy merhaba’ diyerek gülücük emojisi kullandı. İşte Vural’ın paylaşımı:

Fenerbahçe Yılmaz Vural buluşması olacak mı? Yılmaz Vural'dan Ali Koç paylaşımı geldi!

