Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!

Beşiktaş'tan sansasyonel şekilde ayrılan Rafa Silva, Benfica ile ilk maçına çıktı. Portekizli yıldız, kırmızı beyazlıların farklı kazandığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!
Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Estrela'yı ağırladı. Jose Mourinho'nun ekibi; Vangelis Pavlidis (42, 55-P), Sidny Lopes Cabral (58) ve Anisio Cabral'ın (84) golleriye 4-0 galip gelirken, Rafa Silva da eski kulübündeki yeni dönemine başlamış oldu.

Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!

RAFA SILVA SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan Rafa Silva, 73. dakikada Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu. Esasen ise 32 yaşındaki yıldız hücumcu, Beşiktaş sonrasında Benfica ile anlaşmış ve 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!

BENFICA, LİDER PORTO'NUN HATA YAPMASINI BEKLİYOR

1 maç fazlası olmasına rağmen Porto'nun 7 puan arkasında kalan Benfica, Francesco Farioli yönetimindeki mavi beyazlıların hata yapmasını bekliyor.

Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!

RAFA SILVA HİÇ ÜLKE DIŞINA ÇIKMIŞ MIYDI?
Portekizli oyuncu, Beşiktaş'a transfer olana kadar hep kendi ülkesinin takımlarında forma giymişti.
