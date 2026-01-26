Benfica'da Rafa Silva rüzgarı: İlk maçına çıktı!

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Estrela'yı ağırladı. Jose Mourinho'nun ekibi; Vangelis Pavlidis (42, 55-P), Sidny Lopes Cabral (58) ve Anisio Cabral'ın (84) golleriye 4-0 galip gelirken, Rafa Silva da eski kulübündeki yeni dönemine başlamış oldu.

RAFA SILVA SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan Rafa Silva, 73. dakikada Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu. Esasen ise 32 yaşındaki yıldız hücumcu, Beşiktaş sonrasında Benfica ile anlaşmış ve 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

BENFICA, LİDER PORTO'NUN HATA YAPMASINI BEKLİYOR

1 maç fazlası olmasına rağmen Porto'nun 7 puan arkasında kalan Benfica, Francesco Farioli yönetimindeki mavi beyazlıların hata yapmasını bekliyor.