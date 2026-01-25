Kenan Yıldız parlıyor Juventus kazanıyor: Napoli'yi farklı geçtiler!

Juventus, dev maçta Napoli'yi 3-0 ile geçti. Ev sahibinin golleri; Jonathan David (22), Kenan Yıldız (77) ve Filip Kostic'ten (86) gelirken, konuk Napoli ise bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında ağır bir yara almış oldu.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız için övgülerde bulunan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, "Kenan Yıldız normal biri değil. O uzaylı. İnanın bana, o uzaylı." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Juventus'un inişli çıkışlı dönemlerden geçtiği günlerde hücum hattında özel işler yapan Kenan Yıldız, bu sezon siyah beyazlılar ile 29 maça çıkmış ve 9 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.