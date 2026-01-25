Manchester United Arsenal'i de devirdi!

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United karşılaştı. Ruben Amorim sonrasında Michael Carrick ile yola devam eden Manchester United, Arsenal deplasmanından 3-2'lik zaferle döndü.

MANCHESTER UNITED MICHAEL CARRICK İLE BÜYÜK OYNUYOR

Dev maçta; Lisandro Marinez'in (29-KK) golüyle 1-0 geriye düşen Manchester United, ardından ise Bryan Mbeumo (37) ve Patrick Dorgu (50) ile 2-1 öne geçti; ama Mikel Merino'nun 84. dakikadaki golüyle skor tabelası yeniden eşitlendi! Esasen ise iki ekibin de 1'er puanla sahadan ayrılacağının düşüncesi öne çıkarken; Matheus Cunha'dan 87. dakika adeta bir füze geldi ve Manchester United, Manchester City sonrasında Arsenal'i de mağlup etti.

MICHAEL CARRICK İLE 2'DE 2

Eski futbolcusu Michael Carrick'i takımın başına getiren MANU, ardından ise sürpriz bir seri yakaladı ve üst üste dev maçlar kazanarak 2'de 2 yaptı. Ayrıca da İngiltere devi, bu sonucun ardından 38 puana yükseldi ve lig tablosunda 4. basamakta konumlandı.