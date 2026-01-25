Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Manchester United Arsenal'i de devirdi!

Michael Carrick yönetiminde ilk olarak Manchester City karşısında galip gelen Manchester United, şimdi de Arsenal'i devirdi. Kırmızılar, Premier Lig liderini deplasmanda mağlup etti.

Manchester United Arsenal'i de devirdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 22:56

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United karşılaştı. Ruben Amorim sonrasında Michael Carrick ile yola devam eden Manchester United, Arsenal deplasmanından 3-2'lik zaferle döndü.

Manchester United Arsenal'i de devirdi!

MANCHESTER UNITED MICHAEL CARRICK İLE BÜYÜK OYNUYOR

Dev maçta; Lisandro Marinez'in (29-KK) golüyle 1-0 geriye düşen Manchester United, ardından ise Bryan Mbeumo (37) ve Patrick Dorgu (50) ile 2-1 öne geçti; ama Mikel Merino'nun 84. dakikadaki golüyle skor tabelası yeniden eşitlendi! Esasen ise iki ekibin de 1'er puanla sahadan ayrılacağının düşüncesi öne çıkarken; Matheus Cunha'dan 87. dakika adeta bir füze geldi ve Manchester United, Manchester City sonrasında Arsenal'i de mağlup etti.

Manchester United Arsenal'i de devirdi!

MICHAEL CARRICK İLE 2'DE 2

Eski futbolcusu Michael Carrick'i takımın başına getiren MANU, ardından ise sürpriz bir seri yakaladı ve üst üste dev maçlar kazanarak 2'de 2 yaptı. Ayrıca da İngiltere devi, bu sonucun ardından 38 puana yükseldi ve lig tablosunda 4. basamakta konumlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Kırmızılar, an itibarıyla 724.3 milyon Euroluk oyuncu havuzuna sahip.
