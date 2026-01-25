Manchester United Arsenal'i de devirdi!

Kategoriler
Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United karşılaştı. Ruben Amorim sonrasında Michael Carrick ile yola devam eden Manchester United, Arsenal deplasmanından 3-2'lik zaferle döndü.
Dev maçta; Lisandro Marinez'in (29-KK) golüyle 1-0 geriye düşen Manchester United, ardından ise Bryan Mbeumo (37) ve Patrick Dorgu (50) ile 2-1 öne geçti; ama Mikel Merino'nun 84. dakikadaki golüyle skor tabelası yeniden eşitlendi! Esasen ise iki ekibin de 1'er puanla sahadan ayrılacağının düşüncesi öne çıkarken; Matheus Cunha'dan 87. dakika adeta bir füze geldi ve Manchester United, Manchester City sonrasında Arsenal'i de mağlup etti.
Eski futbolcusu Michael Carrick'i takımın başına getiren MANU, ardından ise sürpriz bir seri yakaladı ve üst üste dev maçlar kazanarak 2'de 2 yaptı. Ayrıca da İngiltere devi, bu sonucun ardından 38 puana yükseldi ve lig tablosunda 4. basamakta konumlandı.