Bernardo Silva Süper Lig'e göz kırptı!

Galatasaray'da sansasyonel bir transfer gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır Bernardo Silva ile ilgilenen Galatasaray'a, an itibarıyla menajerler aracılığıyla cevap geldi.

BERNARDO SILVA GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için devrede olan Galatasaray'a, İngiltere'den olumlu bir dönüş geldi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Bernardo Silva, 'kulüpler anlaşırsa ben imza atarım' dedi.

BERNARDO SILVA VE BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City ile bu sezon 49 maça çıkan Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.