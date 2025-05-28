Bernardo Silva Süper Lig'e göz kırptı!

İstanbul
Galatasaray'ın gündemindeki Bernardo Silva'dan müjde geldi. Portekizli yıldız, Galatasaray ihtimalini değerlendirmek istediğini belirtti.
Galatasaray'da sansasyonel bir transfer gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır Bernardo Silva ile ilgilenen Galatasaray'a, an itibarıyla menajerler aracılığıyla cevap geldi.
Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için devrede olan Galatasaray'a, İngiltere'den olumlu bir dönüş geldi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Bernardo Silva, 'kulüpler anlaşırsa ben imza atarım' dedi.
Manchester City ile bu sezon 49 maça çıkan Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.