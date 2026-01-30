Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray, "Devler Ligi"nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere ekibi Manchester City'ye konuk oldu. Manchester City, karşılaşmayı Haaland ve Cherki'nin golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

Manchester City, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini alarak lig aşamasını 16 puanla 8. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşayarak organizasyonu 10 puanla 20. sırada tamamladı ve adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

SILVA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Manchester City'nin dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Bernardo Silva, karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'a dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray'la da anılan Bernardo Silva, geleceği hakkındaki soruyu da yanıtladı.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum." cevabını verdi.

2017 yılından bu yana Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, bu sezon 25'i ilk 11'de olmak üzere 32 maçta sahaya çıktı. Silva bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı. Portekizli oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.