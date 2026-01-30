Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan ve transfer sorularına yanıt veren Silva, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 10:07

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray, "Devler Ligi"nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere ekibi Manchester City'ye konuk oldu. Manchester City, karşılaşmayı Haaland ve Cherki'nin golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Manchester City, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini alarak lig aşamasını 16 puanla 8. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşayarak organizasyonu 10 puanla 20. sırada tamamladı ve adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

SILVA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Manchester City'nin dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Bernardo Silva, karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'a dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray'la da anılan Bernardo Silva, geleceği hakkındaki soruyu da yanıtladı.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum." cevabını verdi.

Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

2017 yılından bu yana Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, bu sezon 25'i ilk 11'de olmak üzere 32 maçta sahaya çıktı. Silva bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı. Portekizli oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli Jhon Duran'a Avrupa devinden resmi teklif!
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.