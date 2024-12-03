Beşiktaş Abdullah Avcı ile görüşecek iddiası! 'Takımda çalışmak isterim...'

03 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:35

Son dönemde oldukça karışık ve zor bir dönemden geçen Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Beşiktaş taraftarı ve yönetim tarafından istenen Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı programda; Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın ama böyle kaoslu bir ortamda çalışmak istemiyorum’ ifadelerini kullandı. Yönetim yeni teknik arayışına girmişken, Abdullah Avcı’nın; Beşiktaş’ta çalışmak isterim’ dediği iddia edildi.

Beşiktaş’ta kötü gidişat devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan kara kartallar, daha sonra üst üste kötü sonuçlar alarak ligin zirvesinden oldukça uzaklaştı. Beşiktaş​ Başkanı Hasan Arat​, kötü gidişatın sonucu olarak başkanlık koltuğundan istifa​ etti. Yerine ise seçime kadar Hüseyin Yücel​ geldi.

Hasan Arat istifa etmeden önce de Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba’yı görevden almıştı. Adeta çıkmaza giren Beşiktaş, tarihinde yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetimsel sorunların yanında futbol takımının da başarısızlığı sebebiyle İtalyan teknik adam Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verildi.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Takımın başına geçecek ismin kim olacağı gündeme gelmişken, taraftarlar tarafından en fazla istenen teknik adam Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği kesin gözle bakılıyordu ancak, süreç hiçte beklenmedik şekilde gelişti. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, takımın efsane ismi Sergen Yalçınla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesi sonrasında istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör arayışına girdi.

BEŞİKTAŞ'TA ABDULLAH AVCI SESLERİ!

Beşiktaş camiasında en fazla istenen isim Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmeyi şu anlık kabul edemem demesi üzerine yeni teknik direktörler konuşulmaya başlandı.

Hafta sonu Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta şu anda teknik direktörlük görevini yardımcı antrenör Serdar Topraktepe gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada konuşulan bir iddiaya göre; Abdullah Avcı'nın yakın çevresine; 'Beşiktaş'ta çalışmak isterim' dediği ifade edildi.

Daha önce de Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, yerini Sergen Yalçın'a bırakmıştı.

Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı ile ilgili nasıl bir karar vereceği bu hafta içinde belli olacak.