Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı! Ödenen miktar açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Tammy Abraham'ın bonservisinin Roma'dan 13 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu. Abraham'ın kısa süre içinde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı! Ödenen miktar açıklandı
IHA
26.01.2026
saat ikonu 16:21
26.01.2026
saat ikonu 16:21

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu henüz yeni bir isimle takviye etmeyen siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek, transfer döneminde takımdan ayrılan isimler olmuştu.

ABRAHAM'IN AYRILIĞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu Tammy Abraham ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı! Ödenen miktar açıklandı

Sezon başında Serie A ekiplerinden Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan İngiliz golcüye Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip olmuştu. Kulüpler arasında transfer konusunda anlaşma sağlandığı belirtilirken Abraham da Aston Villa'da forma giymeyi kabul etti.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'IN BONSERVİSİNİ ALDI

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini aldı! Ödenen miktar açıklandı

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 23'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 26 maçta forma giymişti. Abraham bu maçlarda 13 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Beşiktaş, sezon başında Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

Beşiktaş'ın Tammy Abraham'ın bonservisini almasın ardından oyuncunun kısa süre içinde Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

#Futbol
#Spor
