Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı anlatım
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
9'🚫Rafa Silva şutunda kaleciyi geçemedi.
17'⚽Rashica ceza sahası dışından yolladığı şut tam 90'a giderek filelerle buluştu. Beşiktaş 1-0 önde.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK 1 DAKİKA SESSİZLİK KARARI
Beşiktaş'ta Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle santrada 1 dakika sessizlik kararı alındı.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Udukohai, Musrati, Al Musrati, Gedson, Rafa, Muci, Rashica, Immobile.
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Paredes, Berenguer, N. Williams, Guruzeta, Unai Nuñez, Berchiche, De Marcos, Gomez, Jaureguizar, Prados
HAKEM KADROSU
Heyecan dolu karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak.