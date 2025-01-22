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Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:49
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı anlatım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş​, Athletic Bilbao​ ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

9'🚫Rafa Silva şutunda kaleciyi geçemedi.

17'⚽Rashica ceza sahası dışından yolladığı şut tam 90'a giderek filelerle buluştu. Beşiktaş 1-0 önde.

 

BEŞİKTAŞ'TAN İLK 1 DAKİKA SESSİZLİK KARARI

Beşiktaş'ta Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın​ felaketi nedeniyle santrada 1 dakika sessizlik kararı alındı.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Udukohai, Musrati, Al Musrati, Gedson, Rafa, Muci, Rashica, Immobile.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Paredes, Berenguer, N. Williams, Guruzeta, Unai Nuñez, Berchiche, De Marcos, Gomez, Jaureguizar, Prados

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Heyecan dolu karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. 

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Hakemi Julian Weinberger Kimdir, Aslen Nereli, Yönettiği Maçlar! - Gazete Birlik

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Kaynak: tgrthaber.com
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