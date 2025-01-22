Mert Günok Beşiktaş ile 100. maçına çıktı!
Süper Lig takımı Beşiktaş'ta başarılı eldiven Mert Günok 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi. Günok 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Fehmi Mert Günok, siyah-beyazlı forma altında 100. maçına UEFA Avrupa Ligi maçı olan Athletic Bilbao karşısında çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi.
2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü.
Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.
Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi.
Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.