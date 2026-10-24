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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:03

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 100-96'lık skorla kazanarak ligde 5'te 5 yaparken Beşiktaş ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:03

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu. Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 31-24 önde tamamladı.

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığı koyan Beşiktaş farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 52-50'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Maçın üçüncü çeyreğinde Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'nden 2 sayı daha fazla üretmeyi başardı ve son periyoda 71-71'lik eşitlikle girildi.

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Büyük çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen maçın son çeyreğinde daha az hata yapan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 100-96'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji, ligin 6. haftasında deplasmanda Pizza Bulls Bordo Bandırma'ya konuk olacak. Beşiktaş ise ligin 6. haftasında sahasında Glint Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Bahçeşehir Koleji
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Pizza Bulls Bordo Bandırma
#Spor
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