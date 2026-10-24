Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! Siyah-beyazlılar, 100-96'lık skorla mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu. Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 31-24 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığı koyan Beşiktaş farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 52-50'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.

Maçın üçüncü çeyreğinde Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'nden 2 sayı daha fazla üretmeyi başardı ve son periyoda 71-71'lik eşitlikle girildi.

Büyük çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen maçın son çeyreğinde daha az hata yapan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 100-96'lık skorla kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji, ligin 6. haftasında deplasmanda Pizza Bulls Bordo Bandırma'ya konuk olacak. Beşiktaş ise ligin 6. haftasında sahasında Glint Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak.