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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:56

Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında dev derbide Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Tarfin, Akatlar Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı 81-69'luk skorla kazandı ve rakibini 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez yendi. Derbiden mağlup ayrılan Fenerbahçe ise ligde 40 maç sonra kaybetti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:56

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Beşiktaş BOA ile , Akatlar Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı.

Müsabakaya iyi başlayan taraf Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlı ekip ribauntlarda rakibine üstünlük kurarken, rakip pota altında da etkili oldu. İlk çeyrek Beşiktaş BOA'nın 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi

Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte turnike ve dış atışlarla farkı eritmek istese de Beşiktaş BOA, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi

Üçüncü çeyrekte rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu periyotta farkı açarak son bölüme 65-50 önde girdi.

Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi

Beşiktaş BOA, karşılaşmanın son çeyreğinde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyerek parkeden 81-69 galip ayrıldı.

Beşiktaş BOA, derbide Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti! Fenerbahçe ligde 40 maç sonra yenildi

Beşiktaş BOA bu sonuçla ligde 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş BOA, ligin 5. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda 'a konuk olacak. Fenerbahçe Tarfin ise 5. hafta maçında aynı gün sahasında Turgutlu Belediyespor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ 8 SEZON SONRA KAZANDI

Dev derbiden zaferle ayrılan Beşiktaş BOA, 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısında ilk kez galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE 40 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş deplasmanında yaşadığı yenilgiyle ligde 40 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertli takım ligdeki son yenilgisini 2024-2025 sezonunda 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.

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ETİKETLER
#Basketbol
#botaş
#Beşiktaş Boa
#Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Tarfin
#Akatlar Spor Kompleksi
#Spor
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