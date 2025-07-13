Beşiktaş bu sefer gözünü Arjantinli yıldıza dikti

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. siyah-beyazlılar, ön libero bölgesine takviye için Arjantinli genç yıldıza gözünü dikti...

Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Orkun Kökçü le 5 yıllığına anlaşan siyah-beyazlılar, ön libero bölgesine takviye için Arjantinli genç yıldıza gözünü dikti...

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun aktardığına göre; Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'yu transfer listesine aldı. Beşiktaş'ın Arjantin kulübüne 4.8 milyon euro ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

BOCA JUNIORS TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Ancak Boca Juniors, Beşiktaş'ın bu teklifini yeterli bulmayarak reddettiği aktarıldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro seviyesinde....

30 MAÇTA 1 ASİST

Boca altyapısından yetişen Delgado’nun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. A takımla şimdiye kadar 30 maça çıkan genç futbolcu, 1 asist yaptı.