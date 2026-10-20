Beşiktaş, Crystal Palace hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçında perşembe günü İstanbul'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması üzerine gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan şut top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, tesislerde saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.