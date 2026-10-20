TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!

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İstanbul
Süper Lig ve Türk futbolunda hakem kararları ve organizasyonu gündemdeki sıcaklığını korurken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden sürpriz ve radikal bir hamle geldi.
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyelikler ve başkanlık makamı için yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını açıklayarak yeni yönetimi kamuoyuna duyurdu.
Yapılan resmi açıklamaya göre, MHK Başkanlığı koltuğuna halen Elit Hakem Direktörü olarak görevini sürdüren dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor getirildi. Taylor'ın göreve gelişiyle birlikte Türk hakemliğinde uluslararası standartların ve eğitim süreçlerinin ön plana çıkması hedefleniyor.
Federasyon, başkanlık görevinin yanı sıra kurulun yeni üyelerini de ilan etti. TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."