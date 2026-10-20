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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:11

TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevine Anthony Taylor’ın getirildiğini resmen duyurdu. Türk futbolunda hakem yönetiminde yeni bir dönemin kapısını aralayan bu kritik karar sonrası kuruldaki yeni üyeler de belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:11

ve Türk futbolunda hakem kararları ve organizasyonu gündemdeki sıcaklığını korurken, yönetiminden sürpriz ve radikal bir hamle geldi. 

HABERİN ÖZETİ

TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yapılan görevlendirmelerle yeni bir yapılanmaya gitti.
MHK Başkanlığı'na dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor getirildi.
MHK üyeliğine ise Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.
Anthony Taylor, halen Elit Hakem Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.
Alan Snoddy, Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!

TFF, 'nda boşalan üyelikler ve başkanlık makamı için yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını açıklayarak yeni yönetimi kamuoyuna duyurdu.

MHK BAŞKANLIĞINA ANTHONY TAYLOR GETİRİLDİ

Yapılan resmi açıklamaya göre, MHK Başkanlığı koltuğuna halen Elit Hakem Direktörü olarak görevini sürdüren dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor getirildi. Taylor'ın göreve gelişiyle birlikte Türk hakemliğinde uluslararası standartların ve eğitim süreçlerinin ön plana çıkması hedefleniyor.

TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!

İŞTE YENİ MHK YÖNETİM KURULU

Federasyon, başkanlık görevinin yanı sıra kurulun yeni üyelerini de ilan etti. TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

TFF yeni MHK başkanını açıkladı: Anthony Taylor dönemi resmen başladı!
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ETİKETLER
#Süper Lig
#Türk Futbolu
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#Anthony Taylor
#Spor
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