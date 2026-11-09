Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Karşıyaka ile Beşiktaş, İzmir'de kozlarını paylaştı.

Mücadeleye ektili başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreği siyah-beyazlıların 22-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte etkili olan taraf ise ev sahibi Karşıyaka oldu. İzmir ekibi, geriden gelip öne geçerek devreye 40-38'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren Beşiktaş, etkili bir basketbol oynayarak dördüncü periyoda 59-52 önde gitti.

Karşılaşmanın dördüncü periyodu büyük heyecana sahne oldu. Bu çeyrekte rakibinden daha fazla sayı üretmeyi başaran Karşıyaka, maçı tek sayı farkla, 84-83'lük skorla kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 7. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Karşıyaka ise ligdeki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti.