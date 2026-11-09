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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:35

Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın kapanış maçında Karşıyaka ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi. Karşıyaka, büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 84-83'lük skorla kazandı ve ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:35

'nde 7. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında ile , 'de kozlarını paylaştı.

Mücadeleye ektili başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreği siyah-beyazlıların 22-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

İkinci çeyrekte etkili olan taraf ise ev sahibi Karşıyaka oldu. İzmir ekibi, geriden gelip öne geçerek devreye 40-38'lik üstünlükle girdi.

Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyun üstünlüğünü yeniden ele geçiren Beşiktaş, etkili bir oynayarak dördüncü periyoda 59-52 önde gitti.

Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

Karşılaşmanın dördüncü periyodu büyük heyecana sahne oldu. Bu çeyrekte rakibinden daha fazla sayı üretmeyi başaran Karşıyaka, maçı tek sayı farkla, 84-83'lük skorla kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya kaybetti! Siyah-beyazlılardan 4. mağlubiyet

Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 7. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Karşıyaka ise ligdeki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti.

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#izmir
#basketbol
#Beşiktaş
#Basketbol
#karşıyaka
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
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