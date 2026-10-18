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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:51

Beşiktaş dev maç için Trabzon'a geldi

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın dev maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Trabzon'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, zorlu maç için özel uçakla Trabzon'a geldi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş dev maç için Trabzon'a geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 20:51

'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kapanış maçında, dev derbide ile , yarın saat 20.00'de Trabzon'da 'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem düdük çalacak.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş dev maç için Trabzon'a geldi

BEŞİKTAŞ, TRABZON'A ULAŞTI

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, zorlu karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a geldi.

Beşiktaş dev maç için Trabzon'a geldi

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almadı. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki futbolcular şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."

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#Beşiktaş
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#trendyol süper lig
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#Spor
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