Beşiktaş Fibabanka finalde: Anadolu Efes'e büyük darbe!

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabının beşinci maçında karşılaştı. Akatlar'daki heyecanlı müsabakada, Beşiktaş Fibabanka finale yükselen taraf oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabındaki beş maçlık seride, son sözü Beşiktaş Fibabanka söyledi. Anadolu Efes'i 82-75 ile geçen Beşiktaş Fibabanka, zorlu eşleşmeyi 3-2 kazandı ve final biletine hak kazandı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik.

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4.

Anadolu Efes: Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13, Doğuş Özdemiroğlu 2.

1. Periyot: 21-17

Devre: 48-40

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkan: 39.56 Sleva (Beşiktaş).

BEŞİKTAŞ FİBABANKA FİNALDE FENERBAHÇE BEKO İLE KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes'i yarı finalde mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finalde ise Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek ve galip gelen takım şampiyonluk coşkusunu yaşayacak.

https://x.com/FBBasketbol/status/1933977919837344104