Beşiktaş Fibabanka finalde: Anadolu Efes'e büyük darbe!

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabının beşinci maçında karşılaştı. Akatlar'daki heyecanlı müsabakada, Beşiktaş Fibabanka finale yükselen taraf oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabındaki beş maçlık seride, son sözü Beşiktaş Fibabanka söyledi. Anadolu Efes'i 82-75 ile geçen Beşiktaş Fibabanka, zorlu eşleşmeyi 3-2 kazandı ve final biletine hak kazandı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik.
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4.
Anadolu Efes: Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13, Doğuş Özdemiroğlu 2.
1. Periyot: 21-17
Devre: 48-40
3. Periyot: 66-61
Beş faulle çıkan: 39.56 Sleva (Beşiktaş).
Anadolu Efes'i yarı finalde mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finalde ise Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek ve galip gelen takım şampiyonluk coşkusunu yaşayacak.
https://x.com/FBBasketbol/status/1933977919837344104