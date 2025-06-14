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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Fibabanka finalde: Anadolu Efes'e büyük darbe!

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabının beşinci maçında karşılaştı. Akatlar'daki heyecanlı müsabakada, Beşiktaş Fibabanka finale yükselen taraf oldu.

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Beşiktaş Fibabanka finalde: Anadolu Efes'e büyük darbe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 23:17

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabındaki beş maçlık seride, son sözü Beşiktaş Fibabanka söyledi. Anadolu Efes'i 82-75 ile geçen Beşiktaş Fibabanka, zorlu eşleşmeyi 3-2 kazandı ve final biletine hak kazandı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik.

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4.

Anadolu Efes: Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13, Doğuş Özdemiroğlu 2.

1. Periyot: 21-17

Devre: 48-40

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkan: 39.56 Sleva (Beşiktaş).

BEŞİKTAŞ FİBABANKA FİNALDE FENERBAHÇE BEKO İLE KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes'i yarı finalde mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finalde ise Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek ve galip gelen takım şampiyonluk coşkusunu yaşayacak.

https://x.com/FBBasketbol/status/1933977919837344104

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-ANADOLU EFES SERİSİNDE NELER OLMUŞTU?
Hakemin performansından rahatsız olan siyah beyazlılar, müdahalesiz bir eşleşmede Anadolu Efes'i eleyeceklerini söylemişlerdi.
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ETİKETLER
#anadolu efes
#anadolu efes
#Final Maçı
#Beşiktaş Fibabanka
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#play off
#Spor
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