Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında dev derbide ezeli rakipler Beşiktaş Fuzul ile Fenerbahçe Tarfin, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

Maça ektili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş Fuzul oldu. Siyah-beyazlılar, etkili bir basketbol oynadığı ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren ve farkı açmayı başaran Beşiktaş Fuzul, devreye 54-35'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken iki takım da eşit sayıda skor üretti ve son periyoda Beşiktaş Fuzul, 73-54 önde gitti.

Maçın dördüncü periyodunda Fenerbahçe Tarfin etkili bir oyun oynayarak farkı azaltmayı başarsa da Beşiktaş Fuzul, mücadeleden 92-88'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.