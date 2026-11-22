Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray MCT Technic ile Aliağa Petkimspor, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 29-19'luk skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Aliağa Petkimspor oldu. İzmir temsilcisi bu periyotta farkı azaltmayı başarsa da devreye Galatasaray MCT Technic'in 42-41'lik üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin üçüncü periyodunda oyuna yeniden ağırlığını koyan Galatasaray MCT Technic, farkı açarak son çeyreğe 65-55'lik avantajla gitti.

Maçın dördüncü çeyreğinde de hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 81-64'lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Aliağa Pekimspor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.