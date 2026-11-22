İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Liverpool ile Manchester United, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Manchester United'da Yoro, Isak'a ceza yayı üzerinde yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Szoboszlai, ağları havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

İlk golün ardından rakip kalede baskısına devam eden Liverpool, 13. dakikada Wirtz ile bir gol daha bularak maçta durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Liverpool, karşılaşmanın 66. dakikasında Ngumoha'nın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 82. dakikada Munoz'un kaydettiği golle durumu 4-0'a getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

Liverpool, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti ve haftayı 4. sırada noktaladı. Manchester United ise ligdeki 5. yenilgisini yaşadı ve 8 puanla 19. sırada kaldı.

POCHETTINO İLK MAÇINDAN MAĞLUP AYRILDI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımıyla ilk maçında Liverpool'a mağlup oldu.

Michael Carrick ile yollarını ayıran "Kırmızı Şeytanlar", Pochettino ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.