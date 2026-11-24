Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş Fuzul, 14. hafta maçında İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Fuzul, Paris Basketbol'a mağlup oldu! Siyah-beyazlılardan EuroLeague'deki 8. yenilgi EuroLeague 14. hafta maçında Beşiktaş Fuzul, kendi sahasında Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldu. Paris Basketbol, maçın ilk bölümünde 12-0'lık seri yakalayarak üstünlüğü ele geçirdi. İlk çeyrek 21-18 Paris Basketbol lehine tamamlandı. Devre sonunda Paris Basketbol'un 12 sayı farkla 45-33 üstünlüğü vardı. Üçüncü periyot Paris Basketbol'un 63-58'lik üstünlüğüyle bitti. Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla EuroLeague'deki 8. yenilgisini aldı.

Fransız ekibi, maça hücumda ve savunmada etkili başladı. Siyah-beyazlıların sayı bulmasına izin vermeyen Paris Basketbol, bu süreçte bulduğu basketlerle 12-0 öne geçti. 5. dakikadan sonra rakibine karşılık vermeye başlayan Beşiktaş, kalan bölümde rakibinden daha fazla sayı üreterek farkı 3 sayıya indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

Beşiktaş, ikinci periyodun başında Brown ile üç sayılık basket bularak skoru dengeledi. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci çeyreğin son bölümlerinde rakibinin boş hücumlarını değerlendirmeye başlayan Paris Basketbol, devreye 12 sayı farklı 45-33 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe peş peşe üç sayılık basketlerle giriş yapan Beşiktaş savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca rakibinin üstünlüğünü kırmakta güçlük çekti. Pota altında etkili olarak Beşiktaş'ı dış şutlara yönlendiren Paris Basketbol, oyunda geriye düşmedi. Son saniyeye 8 farklı üstünlükle giren Fransız ekibi, Wilbekin'in orta sahaya yakın bölgeden attığı 3 sayılık basketle 3. periyodu 63-58 üstün tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde Beşiktaş skoru lehine çevirmek için her türlü mücadeleyi ortaya koysa da savunmada istediği performansı sergileyemedi. Rakibinin pota altından skor üretmesini engelleyemeyen Beşiktaş, oyunu lehine çevirecek şanslar üretmekte güçlük yaşayınca Paris Basketbol karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla EuroLeague'de 14. maçında 8. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 15. haftasında 4 Aralık Cuma günü İstanbul'da Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak.