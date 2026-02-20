Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Gain Anadolu Efes'i devirdi: Türkiye Kupası'nda ilk finalist!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Gain ile Anadolu Efes parkeye çıktı. Kartal, zorlu maçtan zaferle ayrıldı ve finale yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Gain Anadolu Efes'i devirdi: Türkiye Kupası'nda ilk finalist!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 20:36

Beşiktaş Gain, 'nda 'i 91-82 ile geçti. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu.

Beşiktaş Gain Anadolu Efes'i devirdi: Türkiye Kupası'nda ilk finalist!

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis.

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2.

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-69

https://x.com/BJK_Basketbol/status/2024881812279791810?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

DİĞER FİNALİST KİM OLACAK?
Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom maçının kazananı, finalde Beşiktaş Gain ile oynayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!
Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!
ETİKETLER
#Basketbol
#Basketbol
#final
#anadolu efes
#türkiye kupası
#Beşiktaş Gaİn
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.