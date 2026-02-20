Beşiktaş Gain Anadolu Efes'i devirdi: Türkiye Kupası'nda ilk finalist!

Beşiktaş Gain, Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'i 91-82 ile geçti. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis.

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2.

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-69

https://x.com/BJK_Basketbol/status/2024881812279791810?s=20