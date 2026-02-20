Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

Erling Haaland için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fransa basını, Paris Saint-Germain'in Erling Haaland için temaslarda bulunduğunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 20:32

PSG'de yeni transfer hedefi Erling Haaland oldu. Halihazırda Manchester City ile 2034 yazına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland'ın, olası bir sürpriz transferle birlikte bonservis rekorunu da kırması bekleniyor.

Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

0:00 83
Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

ERLINGH HAALAND TRANSFERİNDE PSG KRİTİĞİ

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de; misyonunu tamamladıktan sonra ayrılma kararı alması beklenen Erling Haaland, PSG'nin transfer listesine ilk sıradan giriş yaptı! Şu an için Manchester City'nin de yola devam etmek istediği Erling Haaland, Fransa devi tarafındansa 'kadroya yapılacak final dokunuşu' olarak öne çıkarıldı.

Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

ERLING HAALAND TRANSFERİNİN BONSERVİS REKORU KIRMASI BEKLENİYOR

Manchester City'nin 2022 yazında 60 milyon Euro bedelle transfer ettiği Erling Haaland'ın; PSG gibi bir kulüple anlaşması halinde, futbol tarihinin en pahalı satışının gerçekleşmesi bekleniyor! Ayrıca bugüne kadar ki en yüksek rakam ise yine 222 milyon Euroluk Neymar hamlesiyle PSG'ye aitti.

Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

ERLING HAALAND VE MANCHESTER CITY PERFORMANSI

İngiltere temsilcisiyle bu sezon 37 maça çıkan Erling Haaland, 29 gol ile 6 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BONSERVİS REKORU NASIL KIRILACAK?
Manchester City ve PSG sermayelerinin Suudi Arabistan kökenli olması, futbol tarihindeki en büyük anlaşmanın meydana çıkmasını sağlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız forvete Barcelona kancası!
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.