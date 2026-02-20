Erling Haaland transferinde büyük sürpriz: Tarihi bonservis rekoru!

Kategoriler
PSG'de yeni transfer hedefi Erling Haaland oldu. Halihazırda Manchester City ile 2034 yazına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland'ın, olası bir sürpriz transferle birlikte bonservis rekorunu da kırması bekleniyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de; misyonunu tamamladıktan sonra ayrılma kararı alması beklenen Erling Haaland, PSG'nin transfer listesine ilk sıradan giriş yaptı! Şu an için Manchester City'nin de yola devam etmek istediği Erling Haaland, Fransa devi tarafındansa 'kadroya yapılacak final dokunuşu' olarak öne çıkarıldı.
Manchester City'nin 2022 yazında 60 milyon Euro bedelle transfer ettiği Erling Haaland'ın; PSG gibi bir kulüple anlaşması halinde, futbol tarihinin en pahalı satışının gerçekleşmesi bekleniyor! Ayrıca bugüne kadar ki en yüksek rakam ise yine 222 milyon Euroluk Neymar hamlesiyle PSG'ye aitti.
İngiltere temsilcisiyle bu sezon 37 maça çıkan Erling Haaland, 29 gol ile 6 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.