Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!

EuroCup yarı finalinde, Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji parkeye çıktı. Avrupa'daki heyecanlı Türk derbisinde, kazanan Beşiktaş Gain oldu.

Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!
Burak Ayaydın
31.03.2026
saat ikonu 22:41
31.03.2026
saat ikonu 22:41

Beşiktaş Gain, EuroCup yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup etti ve zorlu seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alan takımımızın finale yükseleceği kritik eşleşmenin rövanşı, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!

Beşiktaş Gain, EuroCup yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Maç Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynandı.
Hakemler Alberto Baena, Hugues Thepenier ve Christian Theis'ti.
Beşiktaş Gain'de Mathews 21 sayı, Bahçeşehir Koleji'nde ise Flynn 19 sayı kaydetti.
İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 14-25 önde tamamlarken, devre 37-39 sona erdi.
Üçüncü periyot sonunda Beşiktaş Gain 67-54 üstünlüğü yakaladı.
Serinin rövanşı 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa), Christian Theis (Almanya).

Beşiktaş Gain: Berk Uğurlu 9, Lemar 11, Anthony Brown 9, Morgan 13, Zizic 10, Mathews 21, Dotson 16, Kamagate, Yiğit Arslan, Thomas 2, Canberk Kuş.

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, İsmet Akpınar, Homesley 5, Cavanaugh 8, Williams 10, Ford, Mitchell 18, Furkan Haltalı, Ponitka, Hale 12, Koprivica.

1. Periyot: 14-25

Devre: 37-39

3. Periyot: 67-54

Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!
