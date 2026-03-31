Beşiktaş Gain EuroCup yarı finalindeki Türk derbisini kazandı!

Beşiktaş Gain, EuroCup yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup etti ve zorlu seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alan takımımızın finale yükseleceği kritik eşleşmenin rövanşı, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi
Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa), Christian Theis (Almanya).
Beşiktaş Gain: Berk Uğurlu 9, Lemar 11, Anthony Brown 9, Morgan 13, Zizic 10, Mathews 21, Dotson 16, Kamagate, Yiğit Arslan, Thomas 2, Canberk Kuş.
Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, İsmet Akpınar, Homesley 5, Cavanaugh 8, Williams 10, Ford, Mitchell 18, Furkan Haltalı, Ponitka, Hale 12, Koprivica.
1. Periyot: 14-25
Devre: 37-39
3. Periyot: 67-54