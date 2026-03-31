Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı!

Tottenham'da Igor Tudor sonrasındaki bekleyiş kısa sürdü. İngiltere temsilcisi, son olarak Marsilya'da görev alan Roberto De Zerbi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çalışma izniyle birlikte Roberto De Zerbi'ye uzun soluklu bir sözleşme imzalatan Tottenham, genç antrenörü geçen yaz da düşündüklerini ama sürecin ilerlemediğini belirtti.
İmza töreninde konuşan İtalyan teknik adam, "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu harika futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimiyle yaptığım tüm görüşmelerde, gelecek için hedeflerinin ne kadar net olduğu ortadaydı. Büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarlarımızı heyecanlandıran, ilham veren bir futbol tarzıyla başarmak... Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyimi vermek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Kısa vadede önceliğimiz, Premier Lig’de üst sıralara tırmanmak ve sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu! Antrenman sahasına çıkıp oyuncularla birlikte çalışmak ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.