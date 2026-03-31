Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı!

Tottenham'da Igor Tudor'un ardından Roberto De Zerbi göreve geldi. Londra ekibi, İtalyan çalıştırıcıyı resmen duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 20:23

Tottenham'da Igor Tudor sonrasındaki bekleyiş kısa sürdü. İngiltere temsilcisi, son olarak Marsilya'da görev alan Roberto De Zerbi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

HABERİN ÖZETİ

Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Tottenham, Igor Tudor sonrası teknik direktörlük koltuğuna Marsilya'dan ayrılan Roberto De Zerbi'yi getirdi ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tottenham, Roberto De Zerbi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Roberto De Zerbi, Tottenham'ın daha önce de ilgilendiği bir isimdi.
İtalyan teknik adam, büyük başarılar elde edebilecek, taraftarları heyecanlandıran bir futbol tarzıyla takım kurma vizyonuna inandığını belirtti.
De Zerbi'nin kısa vadeli önceliği Premier League'de üst sıralara tırmanmak olacak.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

TOTTENHAM'DA ROBERTO DE ZERBI DÖNEMİ BAŞLADI

Çalışma izniyle birlikte Roberto De Zerbi'ye uzun soluklu bir sözleşme imzalatan Tottenham, genç antrenörü geçen yaz da düşündüklerini ama sürecin ilerlemediğini belirtti.

https://x.com/SpursOfficial/status/2039006393848435189?s=20

ROBERTO DE ZERBI'DEN İLK SÖZLER

İmza töreninde konuşan İtalyan teknik adam, "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu harika futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimiyle yaptığım tüm görüşmelerde, gelecek için hedeflerinin ne kadar net olduğu ortadaydı. Büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarlarımızı heyecanlandıran, ilham veren bir futbol tarzıyla başarmak... Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyimi vermek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Kısa vadede önceliğimiz, Premier Lig’de üst sıralara tırmanmak ve sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu! Antrenman sahasına çıkıp oyuncularla birlikte çalışmak ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.