Tottenham'da Igor Tudor sonrasındaki bekleyiş kısa sürdü. İngiltere temsilcisi, son olarak Marsilya'da görev alan Roberto De Zerbi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tottenham'da Igor Tudor sonrası netleşti: Yeni teknik direktör resmen açıklandı! Tottenham, Igor Tudor sonrası teknik direktörlük koltuğuna Marsilya'dan ayrılan Roberto De Zerbi'yi getirdi ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Tottenham, Roberto De Zerbi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roberto De Zerbi, Tottenham'ın daha önce de ilgilendiği bir isimdi. İtalyan teknik adam, büyük başarılar elde edebilecek, taraftarları heyecanlandıran bir futbol tarzıyla takım kurma vizyonuna inandığını belirtti. De Zerbi'nin kısa vadeli önceliği Premier League'de üst sıralara tırmanmak olacak.

TOTTENHAM'DA ROBERTO DE ZERBI DÖNEMİ BAŞLADI

Çalışma izniyle birlikte Roberto De Zerbi'ye uzun soluklu bir sözleşme imzalatan Tottenham, genç antrenörü geçen yaz da düşündüklerini ama sürecin ilerlemediğini belirtti.

https://x.com/SpursOfficial/status/2039006393848435189?s=20

ROBERTO DE ZERBI'DEN İLK SÖZLER

İmza töreninde konuşan İtalyan teknik adam, "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu harika futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimiyle yaptığım tüm görüşmelerde, gelecek için hedeflerinin ne kadar net olduğu ortadaydı. Büyük başarılar elde edebilecek bir takım kurmak ve bunu taraftarlarımızı heyecanlandıran, ilham veren bir futbol tarzıyla başarmak... Ben de bu vizyona inandığım için buradayım ve bunu gerçekleştirmek adına her şeyimi vermek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Kısa vadede önceliğimiz, Premier Lig’de üst sıralara tırmanmak ve sezonun son maçının son düdüğüne kadar tüm odağımız bu! Antrenman sahasına çıkıp oyuncularla birlikte çalışmak ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.