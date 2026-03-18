Beşiktaş Gain EuroCup'ta yarı finalde: İki Türk takımı tek kupa!

Beşiktaş Gain, EuroCup'ta Dolomiti Energia Trento'yu 77-76 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Son 4 takımın kaldığı turnuvada, iki Türk takımı için tek kupa süreci başladı.

EUROCUP YARI FİNALİNDE TÜRK DERBİSİ

Dolomiti Energia Trento'yu tek topla mağlup eden Beşiktaş Gain, yarı finalde bir başka Türk temsilcisi olan Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Ayrıca da bu kritik kurayla birlikte turnuvada, en az bir takımımızın final oynayacağı kesinleşmiş oldu.