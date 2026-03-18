Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda finalde!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı finalinde CSO Voluntari'yi 3-0 ile geçti. Esasen ise İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kazanan sarı kırmızılılar, Avrupa'da finale yükseldi.

https://x.com/GSVoleybol1905/status/2034344229854466555?s=20

GALATASARAY CEV KUPASI'NDA FİNALDE!

Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini temsilcimiz 25-13 kazanırken, ikinci seti de 25-10 galip tamamladı! En nihayetinde üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda finale çıktı.

https://x.com/GSVoleybol1905/status/2034333271912255950?s=20

RAKİP BELLİ DEĞİL

Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya) - Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.