Spor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide karşılaşıyor. Dolmabahçe'deki dev mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'in zirvesine doğrudan etki edecek.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olatian, Oh.

https://x.com/Besiktas/status/2029980441063596178?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2030025642599690588?s=20

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA 136. LİG DÜELLOSU!

Dolmabahçe'deki derbi öncesinde iki ekip; bugüne kadar ligde 135 kez rakip olurken, Galatasaray 51, Beşiktaş da 40 defa galip gelmişti. Ayrıca bu istatistikle Galatasaray, Trendyol Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı en çok mağlup eden takım olmuştu.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

RAMS PARK'TAKİ GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi, 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ KENDİ SAHASINDA MAĞLUP OLMUYOR

Sergen Yalçın yönetiminde dengeli performanslar göstermeye başlayan Beşiktaş, tam 7 haftadır kendi sahasında maç kaybetmiyor. İlave olarak da Kartal, Trendyol Süper Lig'de 13 maçlık yenilmeme serisi yakalamış durumda.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ SÜPER LİG'İN ZİRVESİNİ ETKİLEYECEK

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi, lig tablosunun zirvesine yeni hesaplamalar getirecek! Zira lider Galatasaray'ın Dolmabahçe'de alacağı bir mağlubiyet, Fenerbahçe için zirveyle olan puan farkını 1'e indirmek anlamına gelecek.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DERBİ ÖNCESİNDE ÇOK FORMDA

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yüksek tempolu oyunlarla geldiği 25. haftada, iki ekip de hücum organizasyonlarıyla dikkat çekiyor ve derbide de hızlı geçişlerin olacağı bir maç vadediyor.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA ARADIĞINI BULAMIYOR

Dolmabahçe'deki son 10 derbinin 8'ini ev sahibi Beşiktaş kazanırken, Galatasaray ise sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN KADRO DEĞERLERİ NASIL?
Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray, an itibarıyla Beşiktaş'tan, yaklaşık 160 milyon Euro daha fazla yatırım yapmış durumda.
