Beşiktaş-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Trendyol Süper Lig'in zirvesine doğrudan etki edecek.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olatian, Oh.
https://x.com/Besiktas/status/2029980441063596178?s=20
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2030025642599690588?s=20
Dolmabahçe'deki derbi öncesinde iki ekip; bugüne kadar ligde 135 kez rakip olurken, Galatasaray 51, Beşiktaş da 40 defa galip gelmişti. Ayrıca bu istatistikle Galatasaray, Trendyol Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı en çok mağlup eden takım olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi, 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı.
Sergen Yalçın yönetiminde dengeli performanslar göstermeye başlayan Beşiktaş, tam 7 haftadır kendi sahasında maç kaybetmiyor. İlave olarak da Kartal, Trendyol Süper Lig'de 13 maçlık yenilmeme serisi yakalamış durumda.
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi, lig tablosunun zirvesine yeni hesaplamalar getirecek! Zira lider Galatasaray'ın Dolmabahçe'de alacağı bir mağlubiyet, Fenerbahçe için zirveyle olan puan farkını 1'e indirmek anlamına gelecek.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın yüksek tempolu oyunlarla geldiği 25. haftada, iki ekip de hücum organizasyonlarıyla dikkat çekiyor ve derbide de hızlı geçişlerin olacağı bir maç vadediyor.
Dolmabahçe'deki son 10 derbinin 8'ini ev sahibi Beşiktaş kazanırken, Galatasaray ise sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılmıştı.