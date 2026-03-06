Menü Kapat
Galatasaray'dan Beşiktaş'a derbi öncesi ağır taş: Hakem kritiği!

Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Tersane İstanbul'da düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Beşiktaş derbisi öncesinde rakip takıma hakem özelinde net bir mesaj verdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a derbi öncesi ağır taş: Hakem kritiği!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a, derbi öncesi ağır taş geldi. Başkan vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş'ın hakem konusunu bilerek öne çıkardığını vurguladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a derbi öncesi ağır taş: Hakem kritiği!

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A DERBİ ÖNCESİ AĞIR TAŞ!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın derbi öncesinde hakemi öne çıkarmasını yorumlayan Abdullah Kavukcu, "Serdal başkanda üzülerek görüyorum ki bu iş alışkanlık haline geldi. Her maçımızdan önce hakemlerle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman hakem etki altında kalıp Przemyslaw Frankowski'yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz, bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır. Takımda çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferler çok katkı sağladı. Renato Nhaga, enteresan bir oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı bir şey konuşulurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a derbi öncesi ağır taş: Hakem kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ NE ZAMAN?
Beşiktaş ve Galatasaray, Cumartesi akşamı Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
