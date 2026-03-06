Galatasaraylı Victor Osimhen'e bir talip daha: Bayern Münih'ten sonra onlar da yakın takibe başladı!

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılığı için adeta geri sayıma geçildi. Zira Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devleri, Nijeryalı yıldızı transfer listelerinin ilk sıralarına yazdı.

BARCELONA'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

Robert Lewandowski sonrası için önemli bir forvet transfer etmek isteyen Barcelona, Galatasaraylı Victor Osimhen'e yöneldi! İlava olarak da İspanya devi, Harry Kane için de ayrıca nabız yokladı. En nihayetinde ise süreçten hareketle Barcelona'nın, gelecek yaz dönemiyle birlikte sürpriz bir anlaşma yapması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Napoli'den Galatasaray'a geldiğinden bu yana toplam 66 maça çıkan Victor Osimhen, 54 gol ile 14 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.