Mehmet Demirkol, 2026 Dünya Kupası'na dair Socrates YouTube kanalında kısa bir analiz gerçekleştirdi. Önümüzdeki yaz dönemi için sürpriz bir ülkenin zirveye yaklaştığını ifade eden Mehmet Demirkol, ayrıca da Lionel Messi'nin 2022'deki Katar zaferini gündeme taşıdı.

Dinle

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 46

MEHMET DEMİRKOL'DAN 2026 DÜNYA KUPASI İÇİN SÜRPRİZ FAVORİ VE LIONEL MESSI'YE AĞIR ELEŞTİRİ!

2026 Dünya Kupası'na dair farklı bir yaklaşımda bulunan Mehmet Demirkol, "Hayatımda ilk defa şöyle bir şey hissetmeye başladım. Bugüne kadar, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğini hiç düşünmemiştim.

Şimdiyse acaba mı diyorum! Yani İspanya bir şekilde takılırsa... Fransa yapamayacak bence. İnanılmaz bir hücum hatları var ama orta sahayı nasıl kuracaklar? Çünkü defansif anlamda değişim yaşamaları gerekiyor. Brezilya da kalmadı!

Arjantin ise ne kadar ittirilir bilmiyorum! Katar'da epey önünü açmışlardı Arjantin'in! Yoksa Lionel Messi'nin en az 3 maç ceza alması lazımdı. Zira net olarak kırmızı kart görmeliydi ama 'devam devam' dediler. Yalan mı? Hollanda maçını hatırlayın!" ifadelerini kullandı.