Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken, spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan da olay sözler geldi. Tecrübeli gazeteci; 2026 Dünya Kupası için sürpriz bir tahminde bulunurken, Lionel Messi özelinde ise sert eleştiriler yaptı.

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!
06.03.2026
06.03.2026
Mehmet Demirkol, 'na dair Socrates YouTube kanalında kısa bir analiz gerçekleştirdi. Önümüzdeki yaz dönemi için sürpriz bir ülkenin zirveye yaklaştığını ifade eden Mehmet Demirkol, ayrıca da 'nin 2022'deki Katar zaferini gündeme taşıdı.

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

MEHMET DEMİRKOL'DAN 2026 DÜNYA KUPASI İÇİN SÜRPRİZ FAVORİ VE LIONEL MESSI'YE AĞIR ELEŞTİRİ!

2026 Dünya Kupası'na dair farklı bir yaklaşımda bulunan Mehmet Demirkol, "Hayatımda ilk defa şöyle bir şey hissetmeye başladım. Bugüne kadar, 'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğini hiç düşünmemiştim.

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

Şimdiyse acaba mı diyorum! Yani İspanya bir şekilde takılırsa... Fransa yapamayacak bence. İnanılmaz bir hücum hatları var ama orta sahayı nasıl kuracaklar? Çünkü defansif anlamda değişim yaşamaları gerekiyor. Brezilya da kalmadı!

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

ise ne kadar ittirilir bilmiyorum! Katar'da epey önünü açmışlardı Arjantin'in! Yoksa Lionel Messi'nin en az 3 maç ceza alması lazımdı. Zira net olarak kırmızı kart görmeliydi ama 'devam devam' dediler. Yalan mı? Hollanda maçını hatırlayın!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!

Sıkça Sorulan Sorular

SON DÜNYA KUPASI NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Turnuvaya kötü başlayan Arjantin, uzun bir aradan sonra kupayı müzesine götürmüştü.
