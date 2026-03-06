Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid'den 120 milyon Euroluk Arjantinli transferi!

Real Madrid'in transferdeki yeni hedefi Enzo Fernandez oldu. İspanyol devi, Chelsea ile pazarlık için hazırlıklara başladı.

Real Madrid'den 120 milyon Euroluk Arjantinli transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.03.2026
19:52
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
19:52

'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İspanya basınına göre Kral'ın Takımı, 'nin Arjantinli yıldızı Enzo Fernandez için transfer kararı aldı.

Real Madrid'den 120 milyon Euroluk Arjantinli transferi!

REAL MADRID'DEN 120 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Chelsea ile 2032 yazına kadar kontratı bulunan Enzo Fernandez'i transfer listesine ekleyen Real Madrid, 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için menajerlik sürecini de başlattı! İlava olarak da Real Madrid'in, sürpriz transferde 120 milyon Euronun üzerine çıkabileceği de iddia edildi.

Real Madrid'den 120 milyon Euroluk Arjantinli transferi!

REAL MADRID'İN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ENZO FERNANDEZ'İN PERFORMANSI

Real Madrid'in transfer gündemindeki Arjantinli yıldız, bu sezon Chelsea ile 42 maça çıkmış ve 11 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CHELSEA ENZO FERNANDEZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Londra temsilcisi, Benfica ile 121 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştirmişti.
