Volkan Demirel Süper Lig ekibine imzayı attı!

Volkan Demirel'den sürpriz bir imza geldi. Geçtiğimiz aylarda Gençlerbirliği'ndeki kısa süreli görevinin ardından kulüpten ayrılan Volkan Demirel, an itibarıyla kırmızı siyahlılara yeniden imza attı ve Süper Lig'e döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ VOLKAN DEMİREL'İ RESMEN AÇIKLADI

Birkaç saat önce Levent Şahin'e veda eden Gençlerbirliği, yeni teknik direktör olarak Volkan Demirel'i açıkladı. Başkent ekibi, Volkan Demirel için resmi duyuru gerçekleştirdi ve "Hoş Geldin Volkan Demirel. Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." bilgilendirmesini yaptı.

https://x.com/kirmizikara/status/2029940112302232040?s=20

VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde; yönetimle anlaşamadığı için veda kararı aldığını ifade eden Volkan Demirel, Ankara temsilcisiyle 6 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.