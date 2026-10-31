Beşiktaş, İtalya'da kazandı! Siyah-beyazlılar, Virtus Bologna'yı 103-101 yendi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 9. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne olurken her iki takım da eşit sayı üretti ve periyot 24-24 beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığını koymayı başaran ev sahibi Virtus Bologna, devreye 54-47 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde etkili olan taraf ise temsilcimiz Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar bu periyotta farkı azaltmayı başarsa da son çeyreğe önde giren taraf 74-70'lik skorla Virtus Bologna oldu.

Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Son bölümlere geride giren temsilcimiz Beşiktaş, yaptığı geri dönüşle maçı 103-101 kazanmayı başardı.

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki 9. maçında 4. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.