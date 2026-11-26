Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva karşısında puan mücadelesi verecek. İsrail temsilcisini Gürcistan'ın Batum kentinde ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahaya çıkacak. Batum Stadı'nda oynanacak mücadelede Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh düdük çalacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki sıralaması açısından önem taşıyor. Dört haftada topladığı 7 puanla 8. basamakta bulunan siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam edecek. Taraftarların merak ettiği konular arasında ise Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva maçından sonra oynayacağı karşılaşmalar bulunuyor. Beşiktaş’ın kalan maçları Avrupa Ligi ne zaman? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü…

BEŞİKTAŞ 5. MAÇINI HAPOEL'E KARŞI OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yoluna devam eden Beşiktaş, organizasyonun beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh üstlenecek. Krogh'un yardımcılıklarını ise Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 7 puan toplayan Beşiktaş, beşinci hafta öncesinde puan tablosunun 8. sırasında yer aldı. Hapoel Beer-Sheva karşısında galibiyet almak isteyen siyah-beyazlılar, bu sonuçla ilk 8 sıra içerisindeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki beşinci hafta mücadelesi, Batum'da oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın gündemindeki Avrupa mücadelesi UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanıyor. Siyah-beyazlı takımın Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından Avrupa kupalarındaki programında üç maç daha bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın sonraki karşılaşmaları merak edilirken, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi fikstüründe karşılaşacağı takımlar ve maç tarihleri de belli.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva mücadelesinden sonra ilk olarak Almanya temsilcisi Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ KALAN AVRUPA MAÇLARI

Beşiktaş, Leverkusen karşılaşmasının ardından 21 Ocak Perşembe günü Union SG ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi programında Omonia deplasmanı bulunuyor. Beşiktaş, 28 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak karşılaşmada Omonia'ya konuk olacak. Böylece Hapoel Beer-Sheva maçından sonra siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi fikstüründe Leverkusen, Union SG ve Omonia mücadeleleri yer alacak.

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşılaşması sonrasında kalan üç maçlık programı şu şekilde:

10 Aralık Perşembe: 23.00 Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: 20.45 Beşiktaş - Union SG

28 Ocak Perşembe: 23.00 Omonia - Beşiktaş