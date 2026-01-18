Beşiktaş-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve siyah beyazlıların Avrupa hedefi için ciddi bir sınav anlamına gelecek.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Demir Ege, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Afrika Uluslar Kupası’nda forma giyen Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure, Kayserispor karşısında sahada olamayacak. İlave olarak da takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın, müsabaka kadrosunda yer almayacağı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR'UN İLK YARI KARNESİ

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş; 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Diğer taraftaysa Kayserispor; 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 16. basamakta konumlanıyor.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR ARASINDA 60. DÜELLO

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor ise 12 galibiyet aldı. Ayrıca tam 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA ZORLU DÖNEM

Sergen Yalçın yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta, sürpriz bir mağlubiyet halinde taraftarlardan yoğun tepki gelmesi bekleniyor.